Das elektronische Handelssystem Xetra der Deutschen Börse hat technische Probleme. Der Healthineers-Börsengang verzögert sich.

Die Deutsche Börse hat technische Probleme mit ihrem elektronischen Handelssystem Xetra. Wie der Wirtschaftssender CNBC meldet, wird der Handel auf dem Frankfurter Parkett daher nicht um neun Uhr starten, sondern sich um bis zu eine Stunde verzögern.

Das betrifft auch den Handel mit Aktien im deutschen Leitindex Dax.

Zum großen Verfall an den Terminmärkten dürfte der Dax laut Banken und Brokerhäusern am Freitag leicht höher starten. Am Donnerstag hatte er 0,9 Prozent im Plus bei 12.345,56 Punkten geschlossen.

