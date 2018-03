Frankfurt - Als einer der führenden IT Service Provider für den gehobenen Mittelstand setzt die Freudenberg IT (FIT) auf ServiceNow, das weltweit am schnellsten wachsende Unternehmen für Enterprise Cloud Software. Die Mission lautet, Betriebsabläufe nahtlos zu digitalisieren und so den - in den USA bereits etablierten - Ansatz einer IT Factory global für mehr als 900 interne Mitarbeiter in 3 Zeitzonen zu implementieren. Der Go-Live für die neue ServiceNow-Plattform wurde soeben erfolgreich durchgeführt. Nach intensiver Vorbereitung und ebenso intensiver Abstimmung mit dem weltweiten Kundenstamm der FIT wurde dieser wichtige Meilenstein am 24. Februar gemeinsam erreicht. Ein guter Grund für die traditionelle ServiceNow-Go-Live-Torte in der Weinheimer FIT Zentrale.

Vielversprechende Resultate. Direkt.

Das Unternehmen setzt die ServiceNow-Plattform unter anderem in den Bereichen Product Management, Internal IT, Global Operations und Human Resources ein und konnte bereits deutliche Verbesserungen in globalen Demand- und Requirement-Prozessen verzeichnen. Dank der definierten, automatisierten Workflows auf globaler Ebene konnte die Dauer der Abläufe von im Durchschnitt 2-3 Wochen teilweise bis auf 2-3 Tage beschleunigt werden.

FIT profitiert zudem von einer dynamischen Anbindung an die beiden Plattformen von ServiceNow und SAP HANA. "Es war immer unser Ziel, das Beste aus beiden ‚Welten' miteinander zu verbinden", so Olaf Herbig, Global CIO, Freudenberg IT. Das Unternehmen hat bereits seit vielen Jahren SAP-Systeme im Einsatz. Dank der neuen Verbindung zu ServiceNow wird die Kopplung zwischen Betriebs- und Finanzsystem nun perfektioniert.

