Zu Zeiten als es auf dem Parkett noch lautstark zuging und die Bilanzen auf Papier statt im Rechner standen, setzte Marktexperte Christoph Zwermann mit seiner ersten Aktie auf den damals aufkommenden Japan-Trend. Was daraus geworden ist, erfahren Sie in dieser Sendung. Christoph Zwermann von Zwermann Financial erinnert sich an die Zeit seiner ersten Aktie, die Erfahrung damit, dass nicht jeder Trade gleich läuft und was Sie daraus lernen können.