Der deutsche Leitindex hat einen starken Handelstag hinter sich. Gerade am Nachmittag ging es für den DAX noch einmal deutlich nach oben. Der Leitindex schloss bei 12.346 Punkten. Damit legte er fast 110 Punkte zu bzw. 0,9 Prozent. Trotzdem bleiben die Sorgen wegen eines Handelsstreits mit den USA präsent. Marktidee: AdidasAdidas hat in dieser Woche den DAX auf die Schultern genommen. Am Mittwoch hatte Adidas Zahlen vorgelegt und die Märkte überzeugt. Die Aktie legte daraufhin um elf Prozent zu. Auch gestern gehörte das Papier zu den größten Gewinnern im DAX. Dabei kletterte der Kurs über wichtige charttechnische Marken.