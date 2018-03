Wer schon einmal in Tokio gewesen ist, hat vielleicht eine der dortigen Institutionen besucht, nämlich den Fischmarkt Tsukiji. Hier heißt es, früh aufstehen, denn Besuchergruppen dürfen meist nur im Morgengrauen das geschäftige Treiben besichtigen. Nicht ganz so früh aufstehen müssen Anleger, die an der weltweit steigenden Nachfrage nach Fisch partizipieren möchten. Dies geht ganz einfach mit einem Zertifikat auf den Nordic Fish Farmer Index, der Unternehmen enthält, die ihre Erträge in den Bereichen Fischzucht, Fischfang und/oder der Verpackung und dem Vertrieb von Fisch erwirtschaften. Seit dieser Woche ist es aber auch gehebelt mit neu aufgelegten Produkten möglich. Welche dies sind und einiges anderes mehr rund um Fisch & Co. erfahren Sie in unserem heutigen X-perten-Video.