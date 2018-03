Erneut hat ein Star die Snapchat-Aktie abstürzen lassen. Sängerin Rihanna wütet gegen Snapchat - wegen Werbung, die mit häuslicher Gewalt spielt.

Lieber "Rihanna schlagen" oder ihren Exfreund "Chris Brown boxen"? Eine Werbeanzeige mit dieser provokativen Frage hat die R&B-Sängerin und deren Fans gegen Snapchat aufgebracht. Die 30-Jährige setzte am Donnerstag wütende Posts gegen den Nachrichtendienst ab. Auf der App war kürzlich eine Anzeige für das mobile Videospiel "Would You Rather" zu sehen, die auf Chris Browns Prügelattacke auf seine damalige Freundin wenige Stunden vor den Grammy Awards 2009 anspielt.

"Ihr habt alle Frauen, Kinder und Männer, die Opfer häuslicher ...

Den vollständigen Artikel lesen ...