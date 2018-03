Nachdem auch die zweite Runde der Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst in Potsdam ergebnislos geblieben ist, kündigt die Gewerkschaft Verdi für nächste Woche eine deutliche Ausweitung der Warnstreiks an. Bereits diese Woche wurden zahlreiche kommunale Einrichtungen zumindest stunden- oder tageweise bestreikt, darunter auch kommunale Müllabfuhr und Straßenreinigung. So blieben etwa in der ...

