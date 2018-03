Zug - Brainloop, Anbieter cloud-basierter Lösungen für die sichere digitale Zusammenarbeit, weitet seine Aktivitäten in der französischsprachigen Schweiz aus. Dazu hat das Unternehmen mit Loïc Guieau einen erfahrenen Verkaufsprofi verpflichtet, der den westschweizer Markt bestens kennt. Gabriel Gabriel, Managing Director von Brainloop in der Schweiz, will mit der neu geschaffenen Stelle in der Romandie den Markt für sichere Board-Kommunikation verstärkt adressieren und ausbauen.

"Mit Loïc Gieau haben wir nun in der Westschweiz eine lokale Präsenz, um die bestehenden Kunden besser betreuen und den Markt gezielter angehen und ausbauen zu können", sagt Gabriel. Brainloop hat in der Romandie bereits bei einigen Kunden aus dem Finanzsektor und bei diversen Uno-Organisationen ...

