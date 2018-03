Der US-Dollar Index, der die Stärke des USD gegenüber seinen 6 wichtigsten Rivalen darstellt, scheitert an einer nachhaltigen Bewegung über 90,00 und so wird aktuell die Unterstützung in diesem Bereich getestet. USD Fokus liegt auf US Politik, Daten Mit dem frühen Handel konnte die 90,20 erreicht werden, aber anschließend kam es zu einer Abwärtskorrektur, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...