Wenige würden der Meinung widersprechen, dass Warren Buffett einer der größten Investoren ist, der je gelebt hat.



In fünf Jahrzehnten verwandelte Buffett Berkshire Hathaway (WKN:A0YJQ2) von einer schwächelnden Textilfabrik in ein 500-Milliarden-Dollar-Imperium. Berkshire ging 1964 für 19 Dollar an die Börse. Nach Jahrzehnten von klug angelegten Investitionsrenditen, wird eine Aktie jetzt bei 307.000 gehandelt. Wer beim Börsengang 76 Dollar in Berkshire gesteckt hat, ist jetzt Millionär.



Aufgrund der unübertroffenen Fähigkeiten von Buffett bei der Aktienauswahl folgen ihm viele Leute, wenn sie neuen Anlageideen suchen. Berkshire hat gerade seine Form 13F eingereicht, die offenlegt, was das Unternehmen kürzlich gekauft und verkauft hat ....

