BERLIN (Dow Jones)--Nach dem Start der neuen Regierung wird Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Mittwoch kommender Woche eine Regierungserklärung abgeben. Das geht aus der vom Bundestag veröffentlichten Tagesordnung für die Sitzung hervor. Demnach ist Merkels Rede gegen 12.50 Uhr eingeplant.

Merkel will noch am Freitag zu Frankreichs Staatspräsidenten Emmanuel Macron reisen. Insbesondere dürfte dabei die geplante EU-Reform im Mittelpunkt stehen, zu der am Donnerstag und Freitag nächster Woche dann ein EU-Gipfel in Brüssel stattfindet.

Im Anschluss an Merkels Rede am Mittwoch soll es zu einer Generalaussprache kommen, später dann zu Aussprachen unter anderem über die Außen-, Europa und die Verteidigungspolitik. Eine Debatte über die Themenblöcke Finanzen und Haushalt sowie Wirtschaft ist dann laut dem Plan für Donnerstagmorgen ab 9.00 Uhr vorgesehen.

March 16, 2018

