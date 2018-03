Der Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport rechnet nach dem Passagierplus des vergangenen Jahres auch für 2018 mit deutlichen Zuwächsen. Die Zahl der Fluggäste dürfte von zuletzt 64,5 Millionen im laufenden Jahr auf 67 bis 68,5 Millionen steigen, kündigte Vorstandschef Stefan Schulte am Freitag bei der Bilanzvorlage in Frankfurt an.

