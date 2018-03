BOOST Issuer plc -Daily Fund Prices 15-Mar-18 Fund Dealing ISIN Code Shares in Base Net Assets NAV/Share Date Issue Currency



Boost FTSE 100 3x 15/03/2018 IE00B88D2999 27304 GBP 5394875.965 197.5855539 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 100 3x 15/03/2018 IE00B7VB3908 345710 GBP 5917519.871 17.11700521 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX 50 3x 15/03/2018 IE00B7SD4R47 70232 EUR 14030782.71 199.7776329 Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX 15/03/2018 IE00B8JF9153 1022269 EUR 7882445.971 7.7107356 50 3x Short Daily ETP



Boost LevDAX 3x 15/03/2018 IE00B878KX55 44645 EUR 10383084.4 232.5699272 Daily ETP



Boost ShortDAX 15/03/2018 IE00B8GKPP93 1294559 EUR 9062252.045 7.0002619 3x Daily ETP



Boost S&P 500 3x 15/03/2018 IE00B7Y34M31 174896 USD 111373324.1 636.7974342 Leverage Daily ETP



Boost S&P 500 3x 15/03/2018 IE00B8K7KM88 3301272 USD 18937385.67 5.7363906 Short Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 15/03/2018 IE00B8W5C578 18359 USD 23842237.02 1298.667521 Leverage Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 15/03/2018 IE00B8VZVH32 8828784 USD 19940414.32 2.2585686 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 15/03/2018 IE00B7ZQC614 97483727 USD 108067710.7 1.1085718 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 15/03/2018 IE00B7SX5Y86 1011617 USD 38693792.85 38.249449 Short Daily ETP



Boost Gold 3x Leverage 15/03/2018 IE00B8HGT870 616787 USD 15014938.88 24.3437992 Daily ETP



Boost Gold 3x Short 15/03/2018 IE00B6X4BP29 40475 USD 4033587.059 99.6562584 Daily ETP



Boost Copper 3x 15/03/2018 IE00B8JVMZ80 101513 USD 2373325.173 23.3795196 Leverage Daily ETP



Boost Copper 3x 15/03/2018 IE00B8KD3F05 44997 USD 2489648.674 55.3292147 Short Daily ETP



Boost Natural Gas 15/03/2018 IE00B8VC8061 318929873 USD 52087977.68 0.1633211 3x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 15/03/2018 IE00B76BRD76 176381 USD 6825830.158 38.6993506 3x Short Daily ETP



Boost Silver 3x 15/03/2018 IE00B7XD2195 6039197 USD 18315859.65 3.0328303 Leverage Daily ETP



Boost Silver 3x 15/03/2018 IE00B8JG1787 13715 USD 1439020.444 104.9231093 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 15/03/2018 IE00B94QKF15 56180 GBP 2386423.888 42.47817529 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 1x 15/03/2018 IE00B94QKG22 37367 GBP 2528810.486 67.67496683 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 15/03/2018 IE00B94QKC83 5855 GBP 869778.2654 148.5530769 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 250 1x 15/03/2018 IE00BBGBF313 742561 GBP 39422732.12 53.09022709 Short Daily ETP



Boost FTSE 250 2x 15/03/2018 IE00B94QKJ52 8686 GBP 1845921.798 212.5169006 Leverage Daily ETP



Boost TOPIX 1x Short 15/03/2018 IE00BBGBF420 51500 JPY 255829273.7 4967.558713 Daily ETP



Boost TOPIX 2x Leverage 15/03/2018 IE00BBGBF537 8140 JPY 155881975 19150.11977 Daily ETP



Boost Palladium 15/03/2018 IE00B94QLR02 18585 USD 887558.2974 47.7567015 1x Short Daily ETP



Boost Palladium 15/03/2018 IE00B94QLN63 9471 USD 1292855.555 136.5067633 2x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 15/03/2018 IE00B94QL251 4863 USD 713732.7164 146.7679861 2x Short Daily ETP



Boost Natural Gas 15/03/2018 IE00B94QKX96 55951 USD 179667.2495 3.2111535 2x Leverage Daily ETP



Boost Gold 2x Short 15/03/2018 IE00B94QKT50 5200 USD 347377.121 66.8032925 Daily ETP



Boost Gold 1x Short 15/03/2018 IE00B94QKW89 7394 USD 627326.9194 84.8426994 Daily ETP



Boost Gold 2x Leverage 15/03/2018 IE00B94QKS44 5957 USD 515188.0992 86.4844887 Daily ETP



Boost Silver 2x 15/03/2018 IE00B94QL921 3015 USD 193149.6323 64.0628963 Short Daily ETP



Boost Silver 2x 15/03/2018 IE00B94QL699 14638 USD 604636.9572 41.3059815 Leverage Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 15/03/2018 IE00B873CW36 3928264 EUR 34042157.87 8.6659547 Short Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 15/03/2018 IE00B8NB3063 356480 EUR 33931639.56 95.1852546 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 15/03/2018 IE00BKT09149 2780 EUR 365159.8541 131.3524655 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 15/03/2018 IE00BKS8QM96 283001 EUR 13757192.51 48.6118159 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 15/03/2018 IE00BKT09255 3100 EUR 399293.1359 128.8042374 Leverage Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 15/03/2018 IE00BKS8QN04 909259 EUR 52144033.83 57.3478336 Short Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 15/03/2018 IE00BKT09479 821 GBP 111153.7677 135.3882676 Leverage Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 15/03/2018 IE00BKS8QQ35 160404 GBP 8282816.376 51.63721837 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 15/03/2018 IE00BKT09032 2500 USD 243119.707 97.2478828 Leverage Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 15/03/2018 IE00BKS8QT65 116211 USD 9998661.948 86.0388599 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 15/03/2018 IE00BLS09N40 512065 EUR 17595897.31 34.3626245 3x Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 15/03/2018 IE00BLS09P63 307000 EUR 5316575.744 17.3178363 3x Short Daily ETP



Boost Long USD Short 15/03/2018 IE00BLNMQS92 40400 EUR 3430541.279 84.9143881 EUR 5x Daily ETP



Boost Short USD Long 15/03/2018 IE00BLNMQT00 82982 EUR 4094820.038 49.3458827 EUR 5x Daily ETP



Boost WTI 15/03/2018 IE00BVFZGC04 91808 USD 1760071.761 19.1712243 Oil ETC



Boost WTI Oil 1x 15/03/2018 IE00BVFZGF35 19077 USD 1612955.211 84.5497306 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 15/03/2018 IE00BVFZGG42 11385 USD 432807.3931 38.0155813 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 15/03/2018 IE00BVFZGH58 14060 USD 664294.0278 47.2470859 Short Daily ETP



Boost Brent 15/03/2018 IE00BVFZGD11 337613 USD 7300773.393 21.6246809 Oil ETC



Boost Gold 15/03/2018 IE00BVFZGK87 95954 USD 2573048.72 26.8154399 ETC



Boost Natural Gas 15/03/2018 IE00BVFZGL94 24751 USD 493690.9035 19.9463013 ETC



Boost BTP 10Y 5x 15/03/2018 IE00BYNXNS22 292550 EUR 12290946.42 42.0131479 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 5x 15/03/2018 IE00BYNXPH56 53676 EUR 2710600.352 50.4992986 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 5x 15/03/2018 IE00BYNXPJ70 10254 USD 930667.8119 90.7614406 Short Daily ETP



Boost Long USD Short 15/03/2018 IE00BYNXPK85 14586 EUR 919530.8906 63.0420191 EUR 4x Daily ETP



Boost Short USD Long 15/03/2018 IE00BYNXPM00 23282 EUR 2425224.629 104.1673666 EUR 4x Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 15/03/2018 IE00BYTYHS72 55480 USD 2607526.485 46.9993959 Leverage Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 15/03/2018 IE00BYTYHR65 443057 USD 6104189.595 13.7774363 Short Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 15/03/2018 IE00BYTYHN28 32996 USD 9396750.391 284.7845312 Leverage Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 15/03/2018 IE00BYTYHM11 59668 USD 1139335.668 19.0945845 Short Daily ETP



Boost S&P 500 VIX Short-Term Futures 15/03/2018 IE00BYTYHQ58 76539399 USD 9467303.687 0.1236919 2.25x Leverage Daily ETP



Boost FTSE MIB Banks 15/03/2018 IE00BYMB4Q22 51283 EUR 8383025.663 163.4659763 ETP



Boost Bund 30Y 3x 15/03/2018 IE00BF4TW453 2940 EUR 309223.6316 105.178106 Short Daily ETP



Boost Gilts 10Y 1x 15/03/2018 IE00BF4TW560 2580 EUR 26126862.23 10126.69079 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 30Y 3x 15/03/2018 IE00BF4TW784 3500 EUR 409811.4136 117.0889753 Short Daily ETP



