- CHECK24 unterstützt Kreisjugendring München-Stadt mit insgesamt 20.000 Euro - Geförderte Projekte: "Kinderhaus Harthof" und "Hilfe für Kids" freuen sich über Spende - CHECK24 baut Förderung von benachteiligten Kindern und Jugendlichen aus



CHECK24 unterstützt den Kreisjugendring (KJR) München-Stadt mit einer Spende in Höhe von 20.000 Euro. Darüber freuen sich das "Kinderhaus Harthof" und das Projekt "Hilfe für Kids", denen die Förderung zugutekommt. Das Highlight: Das "Kinderhaus Harthof" konnte mit der Spende des Vergleichsportals einen Kleinbus für Freizeit- und Ferienfahrten anschaffen.



"Jedes Kind sollte unbekümmert aufwachsen", sagt Christoph Röttele, CEO und Sprecher der Geschäfts-führung bei CHECK24. "Dazu gehört auch, dass Kinder unabhängig von der finanziellen Situation ihrer Eltern hochwertige Freizeitangebote nutzen können. Wir freuen uns, mit unserer Spende an den Kreisjugendring dazu beizutragen."



Das Kinderhaus Harthof bietet seit 1953 Kindern im Alter von sechs bis zwölf Jahren ein betreutes Spiel- und Beschäftigungsangebot am Nachmittag. Im "offenen Treff" können sie spielen, basteln, malen, werken sowie auf dem Freigelände toben oder Hausaufgaben machen.



Das KJR-Spendenprojekt Hilfe für Kids unterstützt seit 1998 von Armut betroffene und sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche in den Freizeitstätten, Einrichtungen und Jugendverbänden des KJR. Das Projekt finanziert durch die Spenden beispielsweise Mittagsbetreuung oder Bildungs- und Gesundheitsangebote wie Sprachförderkurse oder Ernährungsprojekte. Außerdem ermöglicht "Hilfe für Kids" bedürftigen Kindern und Jugendlichen die Teilnahme an Ferienfahrten.



"CHECK24 hilft": Vergleichsportal baut sein Engagement für benachteiligte Kinder aus



CHECK24 setzt sich für benachteiligte Kinder und Jugendliche in Deutschland ein. Das gesellschaftliche Engagement beruht auf drei Säulen: Mit dem Förderprogramm unterstützt das Vergleichsportal bundesweit an seinen Standorten Vereine und Projekte mit bis zu 20.000 Euro. Bisher geförderte Organisationen sind unter anderem der buntkicktgut e. V., das Ambulante Kinderhospiz München und das EKKIKO Ferienlerncamp.



Außerdem ermutigt das Vergleichsportal seine Mitarbeiter, sich ehrenamtlich zu engagieren und unterstützt diese Mitarbeiterprojekte mit jeweils bis zu 2.000 Euro. Dritte Säule ist eine Punkte-Spendenaktion, durch die Kunden die Möglichkeit haben, einen eigenen Beitrag zu leisten. Seit Juni 2016 können sie die in ihrem Kundenportal gesammelten CHECK24-Punkte spenden und damit Kinderhilfsorganisationen unterstützen. CHECK24 verdoppelt die gespendeten Punkte und konnte so bereits über 700.000 Euro sammeln.



Über den Kreisjugendring München-Stadt:



Der Kreisjugendring München-Stadt (KJR) ist die Arbeitsgemeinschaft der Jugendverbände in München und Träger von städtischen Freizeitstätten sowie Kindertageseinrichtungen. Er ist der größte Träger von Offener Kinder- und Jugendarbeit in München und der größte kommunale Jugendring in Deutschland. Seit seiner Gründung im Dezember 1945 vertritt der KJR die Interessen von Kindern und Jugendlichen und mischt sich in kommunalpolitische Themen ein, die sie betreffen. Fast 70 Münchner Jugendverbände und -gemeinschaften mit rund 200.000 Mitgliedern sind unter dem Dach des KJR organisiert. Er betreibt im Auftrag der Stadt 49 Freizeitstätten im ganzen Stadtgebiet, darunter Abenteuerspielplätze, Kindereinrichtungen und Häuser mit musischem, jugendkulturellem oder erlebnispädagogischem Schwerpunkt. Zum KJR gehören außerdem acht Kindertageseinrichtungen und zahlreiche Fachstellen, z. B. für die Integration von jungen Menschen mit Behinderungen, für demokratische Jugendbildung, zur Unterstützung beim Berufseinstieg (JAPs), außerdem ein Sommer-Übernachtungscamp für Jugendliche (The Tent) und ein erlebnispädagogisches Zentrum (Tchaka).



Über CHECK24:



CHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenlose Online-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenz und Kunden sparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro. Privatkunden wählen aus über 300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000 Strom- und über 850 Gasanbietern, mehr als 30 Banken, über 250 Telekommunikationsanbietern für DSL und Mobilfunk, über 5.000 angeschlossenen Shops für Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehr als 150 Mietwagenanbietern, über 1.000.000 Hotels, mehr als 700 Fluggesellschaften und über 90 Pauschalreiseveranstaltern. Die Nutzung der CHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönliche Kundenberatung an sieben Tagen die Woche ist für Verbraucher kostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eine Vergütung. Das Unternehmen CHECK24 beschäftigt gut 1.000 Mitarbeiter gruppenweit mit Hauptsitz in München.



