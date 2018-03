Hannover - Das Bundeswirtschaftsministerium sieht auch zu Beginn des neuen Jahres eine Fortsetzung des Wirtschaftsaufschwungs in Deutschland, so die Analysten der Nord LB.Als Wermutstropfen werde allerdings die US-Handelspolitik gesehen. Diese sorge für eine gewisse Verunsicherung und belaste damit die Stimmung in den Unternehmen. Die Entwicklung der industriellen Produktion in den USA sei bei der letzten Veröffentlichung (-0,1% M/M) als überaus enttäuschend zu bezeichnen gewesen: Nicht nur der Rückgang habe negativ überrascht, zudem sei der zuvor starke Dezemberwert deutlich herunter revidiert worden (von 0,9% auf 0,4% M/M). Somit sollten die heute zur Veröffentlichung anstehenden Daten besonders im Fokus stehen - eine nochmals schwache Zahl könnte durchaus für größere Irritationen sorgen. Die Analysten würden allerdings von einem recht soliden Anstieg um 0,4% M/M ausgehen, die Produktion im Verarbeitenden Gewerbe dürfte um 0,3% M/M zulegen können. Damit würde dieser (harte) Indikator für das Produzierende Gewerbe auf einen Pfad langsamer Belebung zurückkehren.

