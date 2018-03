Wien - Die politische Großwetterlage bleibt eher angespannt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG. Gestern hätten sich die USA, Deutschland und Frankreich hinter Großbritannien gestellt und von Russland Aufklärungen zum Giftgasanschlag in Salisbury gefordert. Weiters habe die US-Regierung wegen Einflussnahme auf die Präsidentenwahl Sanktionen gegen 19 Personen und fünf Einrichtungen aus Russland verhängt. In beiden Fällen habe Russland die Anschuldigungen von sich gewiesen und wolle mit Gegenmaßnahmen antworten.

