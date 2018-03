Frankfurt - Der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) schloss gestern an die Gewinne der letzten drei Tage an, so die Analysten der Helaba.Die 10-jährige Bundrendite (0,58%) liege damit wieder auf dem Niveau von Ende Januar. Gestützt worden sei der Rentenmark von Androhungen von US-Zöllen auf Importe aus China. Die Charttechnik sei weiterhin ambivalent, wobei sich die Lage aufhelle. So sei der MACD weiterhin aufwärts gerichtet und eine Drehbewegung der Stochastik im überkauften Bereich sei nicht zu konstatieren. So könnte es in den nächsten Tagen zu einem Sprung über die 100-Tagelinie bei 158,24 kommen. Darüber liege das 61,8%-Retracement der Dezember-Abwärtsbewegung bei 158,57. Unterstützungen würden sich bei 157,34 und 157,17 finden. Die Trading-Range liege zwischen 157,40 und 158,70.

