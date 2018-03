Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der neue Bundesaußenminister Heiko Maas hat nach Ansicht des früheren saarländischen Ministerpräsidenten Reinhard Klimmt (beide SPD) das Potenzial für eine Kanzlerkandidatur in seiner Partei. "Wenn ich das Angebot sehe, was wir sonst noch in der SPD haben, ist er mit Sicherheit ganz vorne unter denen, die für eine Kanzlerkandidatur grundsätzlich infrage kommen", sagte der einstige Förderer von Maas der Funke Mediengruppe. "Sein Weg muss im Auswärtigen Amt noch nicht zu Ende sein."

Maas gehöre zu den Leuten in der Berliner Politik und in der SPD, "die über die größte menschliche und intellektuelle Substanz verfügen", meinte Klimmt, der 1998 als damaliger SPD-Ministerpräsident im Saarland den damals 32-jährigen Maas als Umweltminister in sein Kabinett geholt hatte.

