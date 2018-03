Kobalt wird auch in Zukunft eine tragende Rolle in Lithium-Ionen-Batterien spielen. Diese Meinung vertritt Umicore-CEO Marc Grynberg. Zuletzt gab es einen Trend, mehr Nickel zu verbauen, um die Energiedichte in Akkus zu steigern. Zugleich setzten die Hersteller auf weniger Kobalt, um Kosten zu senken. Beispiele dafür sind die südkoreanischen Hersteller SK Innovation und LG Chem. ...

