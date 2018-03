Die Zeichnungsfrist für die Aktie der Siemens-Gesundheitssparte lief noch bis einschließlich 15. März, und das Interesse hat das Emissionsvolumen deutlich überstiegen. Spannend ist jetzt am 16. März der Start an der Frankfurter Börse und insbesondere die Kursentwicklung in den Wochen danach. Als Anleger sollte man folgende Fakten und Fundamentaldaten kennen.

Zum Börsengang

Zwar fällt der Börsengang der von Siemens (WKN:723610) abgespaltenen Tochter Siemens Healthineers (WKN:SHL100) kleiner aus als ursprünglich erwartet, aber dennoch war es ein voller Erfolg. Wie aus Finanzkreisen in der Vorwoche bereits zu hören war, war die Aktie schon mehr als doppelt überzeichnet, und die Preisspanne wurde jetzt zuletzt zwischen ...

