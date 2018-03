Philippe Taillardat bringt mehr als 25 Jahre Erfahrung in den Bereichen Asset Management und Investmentbanking zu CONQUEST mit, insbesondere bei Kapitalinvestitionen, Finanzberatung, Eigenkapital- und Schuldenfinanzierung in den Bereichen globale Infrastruktur und nachhaltige Energieversorgung.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20180316005189/de/

Philippe Taillardat (Photo: CONQUEST Group)

Zuletzt war Taillardat Co-Head of Infrastructure Investments Europe bei First State Investments, wo er daran mitwirkte, das Unternehmen in einen der führenden europäischen Infrastrukturfondsmanager in Core/Core+-Strategien zu verwandeln. In früheren Stadien seiner Laufbahn bekleidete Taillardat diverse hochrangige Banker- und Investmentpositionen bei Amundi, Credit Agricole CIB, Credit Suisse, AXA und BNP Paribas.

Frédéric Palanque, Managing Director von CONQUEST Group, sagte dazu: "Wir freuen uns sehr, eine so angesehene Fachkraft begrüßen zu dürfen. CONQUEST genießt hohes Vertrauen bei der Bereitstellung wertsteigernder Beratung in komplexen und höchst vertraulichen Situationen. Das Unternehmen verfügt über tiefgreifende Investitionserfahrung in unterschiedlichen Branchen, Regionen und Marktzyklen sowie über ein gewaltiges intellektuelles Kapital, unkonventionelle Denkweisen und Problemlösungsansätze. Wir sind davon überzeugt, dass Taillardat mit seiner tiefgreifenden Erfahrung bei globalen Infrastrukturinvestitionen und institutioneller Marktabdeckung unsere aktuellen Vermögensverwaltungskompetenzen verstärken und zunehmende Beiträge zu unserem unermüdlichen Engagement leisten wird, bei dem die Interessen des Kunden hinsichtlich der Verwirklichung von höheren Anlagenrenditen stets an erster Stelle stehen. Er ist eine bedeutende Ergänzung unseres europäischen Teams und wird eine maßgebliche Rolle dabei spielen, unsere bestehenden und Nachfolgerfonds auszuweiten, die maßgeschneidert sind, um das zunehmende Bewusstsein der Anleger für Klimawandel und Trends in Sachen Umwandlung nachhaltiger Infrastruktur bestmöglich zu nutzen."

Über die CONQUEST Group

CONQUEST ist ein unabhängiger Anbieter von Vermögensverwaltungs- und Finanzberatungsdiensten mit bedeutsamen Kompetenzen in einer breiten Vielfalt internationaler Transaktionen und strategisch bedeutsamer Situationen. Institutionelle Investoren und Unternehmenspartner verlassen sich auf die von CONQUEST bereitgestellten umsichtigen und maßgeschneiderten Strategien und Lösungen, die ihre Kerngeschäfte vorantreiben und langfristige Finanzziele realisieren helfen.

Im Mittelpunkt des Investitionsansatzes von CONQUEST steht die Ausgestaltung von Transaktionschancen mit langfristigen Ertragszielen, die weniger korreliert und inflationsverknüpft sind. Dies bedeutet, dass wir das Vertrauen unserer Anleger und Partner genießen, deren Interessen mit den unseren ausgerichtet sind, was sich im Verlauf gemeinsam erzielter Erfolge erwiesen hat.

Das Unternehmen unterhält Niederlassungen in Dublin, Luxemburg, Paris und Hongkong sowie eine Partnerschaft in Indien und beschäftigt ein Expertenteam von 25 Fachleuten, die im Namen unserer Kunden nahtlos über geografische Regionen hinweg tätig sind.

Weitere Informationen über die CONQUEST Group erhalten Sie unter http://www.conquest.group

Wichtiger Hinweis

Diese Pressemitteilung dient lediglich Informationszwecken, ist ausschließlich an die Medien gerichtet und sollte nicht an individuelle und/oder Unternehmensinvestoren, Finanzberater und/oder Vertriebe weiterverbreitet werden. Die in diesem Dokument und etwaigen zusätzlichen Unterlagen enthaltenen Informationen sollten ohne vorherige schriftliche Genehmigung der Conquest Group nicht kopiert, reproduziert oder weiterverbreitet werden.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20180316005189/de/

Contacts:

CONQUEST Group

Zada Lau

Ansprechpartner für Pressevertreter: press@conquest.group