SANTA CLARA (IT-Times) - Intel hatte zu Jahresbeginn mit zwei Sicherheitslücken (Spectre und Meltdown) zu kämpfen, die sich nicht so einfach mit ein paar Softwareupdates beheben lassen. Vor allem in Bezug auf die Sicherheitslücke Spectre waren Änderungen an der Hardware bzw. am Chip-Design notwendig,...

Den vollständigen Artikel lesen ...