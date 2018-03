Bad Marienberg - Von den im Jahr 2016 insgesamt in Erstbehandlungsanlagen angenommenen und behandelten 782,2 Tausend Tonnen Elektro- und Elektronikaltgeräten wurden 667,8 Tausend Tonnen recycelt, das heißt stofflich verwertet, so das Statistische Bundesamt in einer aktuellen Pressemitteilung.

