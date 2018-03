Frankfurt - Nun ist es also amtlich: Larry Kudlow wird als Direktor des Nationalen Wirtschaftsrates der wohl wichtigste ökonomische Berater Donald Trumps, so die Analysten der Deutschen Bank.Bereits am späten Mittwochabend habe Kudlow keinen Zweifel daran gelassen, dass er den US-Präsidenten in Zukunft mit seinem Rat unterstützen würde. Und auf den ersten Blick scheine das Engagement auch zu passen. Etwa weil Kudlow als ein Befürworter niedriger Steuern gelte. Und wer gar gedacht habe, dass Konflikte zwischen Trump und Kudlow programmiert seien, weil dieser bis vor kurzem ein Anhänger des freien Handels gewesen sei, sei gestern schnell eines Besseren belehrt worden. Denn der TV-Moderator und Wirtschaftsjournalist habe gezeigt, wie schnell man diesen Widerspruch auflösen könne. Natürlich sei er gegen Zölle im Allgemeinen. Aber Trump habe ihn überzeugt, dass zielgerichtete Strafzölle notwendig seien, um China zu Verhandlungen zu bewegen. Auch stehe er zu einem harten Kurs mit der EU - kein Wunder, dass das Thema "multilateraler Handel" ein wichtiger Punkt beim Treffen der G20-Finanzminister am 19. und 20. März sein dürfte.

Den vollständigen Artikel lesen ...