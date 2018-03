Bechtle mit starkem Geschäftsjahr DGAP-News: Bechtle AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Dividende Bechtle mit starkem Geschäftsjahr 16.03.2018 / 10:15 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Bechtle mit starkem Geschäftsjahr - Umsatz steigt um 15,4 % auf 3,6 Mrd. EUR - EBT wächst um 12,2 % - Dividendenerhöhung um 20 % - Ausblick für laufendes Jahr optimistisch Neckarsulm, 16. März 2018 - Die Bechtle AG hat im Geschäftsjahr 2017 ihren Wachstumskurs eindrucksvoll fortgesetzt. Der Umsatz stieg um 15,4 % auf 3.570,1 Mio. EUR. Das Vorsteuerergebnis (EBT) erhöhte sich um über 12 % auf 162,8 Mio. EUR. Die EBT-Marge liegt damit bei 4,6 Prozent. Zum Jahresende waren 8.353 Mitarbeiter bei Bechtle beschäftigt, ein Anstieg von 8,9 % zum Vorjahr. Vor dem Hintergrund der starken Geschäftsentwicklung schlagen Vorstand und Aufsichtsrat vor, die Dividende für 2017 um 20 % auf 0,90 EUR zu erhöhen. Das Wachstum war weitgehend organisch und breit getragen von allen Regionen und Segmenten. Die ausländischen Gesellschaften steigerten den Umsatz um 14,7 % und überschritten damit erstmals die Marke von 1 Mrd. EUR. In allen Quartalen waren die Wachstumsraten im Konzern durchweg zweistellig, mit zunehmender Dynamik im Jahresverlauf. Im ersten Halbjahr lag das Umsatzplus bei 13,8 %. Das dritte Quartal zeigte dann ein herausragendes Wachstum von 19,7 % und auch das Schlussquartal konnte trotz des starken Basiseffekts des Vorjahres mit 14,5 % zweistellig zulegen. Investitionen in die Zukunft "Auch 2017 haben wir in zahlreiche für das Unternehmen wichtige Zukunftsprojekte investiert. Darunter der Umzug unseres Datacenters nach Frankfurt, die Gründung der Bechtle Clouds und der Launch der zentralen digitalen Plattform bechtle.com. Gerade auch vor diesem Hintergrund ist das kräftige Wachstum bei Umsatz und Ertrag eine bemerkenswerte Leistung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ", sagt Dr. Thomas Olemotz, Vorstandsvorsitzender der Bechtle AG. Systemhaus-Geschäft mit weiterer Margenverbesserung Das Segment IT-Systemhaus & Managed Services steigerte den Umsatz 2017 um 15,7 % auf 2.516,9 Mio. EUR. Das sehr breite Angebot an Services, unter anderem rund um hybride Cloud- und Multi-Cloud-Konzepte, Moderne Workplace- und Datacenter-Architekturen, Networking, Security und Anwendungslösungen haben für einen spürbaren Nachfrageimpuls gesorgt. Daher wuchs auch das EBIT überproportional um 18,5 % auf 114,5 Mio. EUR. Die EBIT-Marge erhöhte sich von 4,4 % auf 4,5 %. E-Commerce im Inland beeindruckend Das Segment IT-E-Commerce wuchs 2017 rein organisch um 14,6 % auf 1.053,3 Mio. EUR. Besonders stark war das Wachstum im Inland mit einem Plus von 19,2 % auf 307,5 Mio. EUR. Aber auch die ausländischen Gesellschaften konnten mit 12,9 % zweistellig zulegen. Die Nachfrage war am höchsten bei mobilen Endgeräten sowie Monitoren und Servern. Das EBIT stieg um 4,8 % auf 49,8 Mio. EUR (Vorjahr: 47,5 Mio. EUR). Die EBIT-Marge liegt bei 4,7 %. Hintergrund für den leichten Margenrückgang ist unter anderem ein positiver Einmaleffekt in Höhe von rund 2 Mio. EUR im Vorjahr. Vorzeichen sprechen für eine Fortsetzung des Erfolgs Der Vorstand blickt optimistisch auf das Jahr 2018. Umsatz und Ergebnis sollen wiederum deutlich steigen. "Bechtle ist hervorragend aufgestellt, um auch im aktuellen Geschäftsjahr die aus der Vision 2020 abgeleiteten ambitionierten Ziele zu erreichen. Unser Geschäftserfolg gründet auf der Investitionsbereitschaft unserer Kunden in moderne IT-Architekturen, die eine entscheidende Voraussetzung zur Nutzung der Chancen sind, die sich aus der Digitalisierung ergeben", so Dr. Thomas Olemotz. Bechtle Kennzahlen 2017 2017 2016 +/- Umsatz Tsd. EUR 3.570.124 3.093.579 +15,4% Inland Tsd. EUR 2.512.262 2.171.691 +15,7% Ausland Tsd. EUR 1.057.862 921.888 +14,7% IT-Systemhaus Tsd. EUR 2.516.872 2.174.8931 +15,7% IT-E-Commerce Tsd. EUR 1.053.252 918.6861 +14,6% EBIT Tsd. EUR 164.252 144.083 +14,0% IT-Systemhaus Tsd. EUR 114.501 96.5891 +18,5% IT-E-Commerce Tsd. EUR 49.751 47.4941 +4,8% EBIT-Marge % 4,6 4,7 EBT Tsd. EUR 162.804 145.100 +12,2% EBT-Marge % 4,6 4,7 Ergebnis nach Steuern Tsd. EUR 114.562 103.371 +10,8% Ergebnis je Aktie EUR 2,73 2,461 +10,8% Mitarbeiter (Durchschnitt) 7.968 7.428 +7,3% 31.12.2017 31.12.2016 +/- Operativer Cashflow Tsd. EUR 54.261 53.363 +1,7% Liquidität2 Tsd. EUR 174.827 162.781 +7,4% Eigenkapitalquote % 53,9 54,7 Mitarbeiter 8.353 7.667 +8,9% 1 Zahlen angepasst 2 inkl. Geld- und Wertpapieranlagen *** Der Geschäftsbericht 2017 steht unter bechtle.com/finanzberichte als Download für Sie bereit. Zeitgleich veröffentlichen wir unter bechtle.com/nachhaltigkeit einen Nachhaltigkeitsbericht. Über Bechtle. Die Bechtle AG ist mit rund 70 IT-Systemhäusern in Deutschland, Österreich und der Schweiz aktiv und zählt mit E-Commerce-Gesellschaften in 14 Ländern zu den führenden IT-Unternehmen in Europa. Gegründet 1983, beschäftigt der Konzern mit Hauptsitz in Neckarsulm derzeit rund 8.400 Mitarbeiter. Seinen mehr als 70.000 Kunden aus Industrie und Handel, öffentlichem Dienst sowie dem Finanzmarkt bietet Bechtle herstellerübergreifend ein lückenloses Angebot rund um IT-Infrastruktur und IT-Betrieb aus einer Hand. Bechtle ist im Technologieindex TecDAX notiert. 2017 lag der Umsatz bei rund 3,6 Milliarden Euro. Mehr unter: bechtle.com Kontakt Investor Relations Unternehmenskommunikation/Presse Martin Link Sabine Brand martin.link@bechtle.com sabine.brand@bechtle.com Fon: +49 7132 981-4149 Fon: +49 7132 981-4115 16.03.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. 