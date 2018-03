Normalerweise untersuchen Polizisten Häuser. Nun aber hat es wegen des Verdachts auf Korruption Durchsuchungen bei einem Berliner Polizisten gegeben.

Wegen eines Korruptionsverdachts in der Berliner Polizei hat es am Freitag in der Hauptstadt nach dpa-Informationen Durchsuchungen gegeben. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...