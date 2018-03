Die Offensive der syrischen Armee auf die Rebellenhochburg Ost-Ghuta dauert weiter an. Tausende Menschen fliehen vor dem Krieg.

Weit über 10.000 Menschen haben nach russischen Angaben seit Donnerstag die schwer umkämpfte Rebellenhochburg Ost-Ghuta in Syrien verlassen. Außenminister Sergej Lawrow sagte am Freitag, allein am Donnerstag seien 12.000 Menschen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...