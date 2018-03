Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Technische Probleme im deutschen Aktien- und Terminhandel haben am Freitag das Eröffnungsgeschäft an den europäischen Börsen überschattet. Der DAX startete mit 40 Minuten Verzögerung. Seitdem geht es aufwärts, der DAX gewinnt 0,4 Prozent auf 12.400 Punkte. Auch der Euro-Stoxx-50 legt etwas zu, er steigt um 0,3 Prozent.

Im Blick steht der so genannte Hexensabbat. Am Freitag laufen Futures und Optionen auf die Indizes und die Einzelaktien aus, je nach europäischer Länderbörse zu verschiedenen Uhrzeiten. "Strategisch orientierte Investoren dürften sich erst einmal zurückhalten und auf den Verfall der Instrumente an den Terminbörsen warten", sagt ein Händler. Erfahrungsgemäß zieht es die Indizes in Richtung so genannter Basispreise, im DAX könnte das die 12.400er, aber auch die 12.300er Marke oder die 12.500er Marke sein. Die Eröffnung an der Terminbörse hat sich wegen der technischen Probleme um fast eineinhalb Stunden verzögert.

Von den Vorlagen kommen nur wenig Impulse. In New York schlossen die Börsen uneinheitlich, in Asien geht es mit den Sorgen um die US-Handelspolitik überwiegend etwas nach unten. Der Euro bewegt sich nur wenig, die Renditen der Anleihen kommen noch etwas zurück. Größter DAX-Gewinner sind ausgerechnet Deutsche Börse, die trotz der technischen Probleme mit ihren Handelssystemen 1,1 Prozent gewinnen.

Covestro sollten von DAX-Aufstieg profitieren

Daneben stehen die Index-Veränderungen im Blick, besonders der Aufstieg von Covestro in den DAX zum Schlusskurs am Abend. Die Commerzbank rechnet mit Käufen von 3,4 Millionen Covestro-Aktien oder rund 4 Tagesumsätzen. Die passiven Index-Fonds müssen die Aktien zum Schlusskurs in das Portfolio nehmen. Im frühen Geschäft notieren Covestro erst einmal gut behauptet.

DAX-Absteiger Prosiebensat.1 dürften dagegen zum Schlusskurs noch einmal unter Druck geraten, sie werden künftig im MDAX gehandelt. Der Kurs kann sich nach den jüngsten starken Abschlägen nun um 0,9 Prozent erholen. In den MDAX aufsteigen werden zu den Schlusskursen Rocket Internet und die Aktien des Immobilienunternehmens Aroundtown. In den TecDAX steigen Isra Vision und Aumann auf.

Siemens mit Healthineers-Börsenstart im Blick

Mit Spannung warten Händler zudem auf den Börsenstart der Siemens-Tochter Healthineers. Der erste Kurs wird um 9.15 Uhr erwartet. Mit 28 Euro sind die Aktien vergleichsweise günstig verkauft worden, gemessen daran, dass die Preisspanne zunächst bei 26 zu 31 Euro lag und frühere Preisvorstellungen noch deutlich höher gewesen waren. Händler hoffen, dass ein Erfolg des Börsengangs das Eis für weitere IPO bricht, also zum Beispiel für einen Erfolg auch bei DWS sorgt, der Vermögensverwaltung der Deutschen Bank. Eine erste Spanne lautet 27 zu 32 Euro.

Fusion mit Praxair für Linde holprig

Als leicht belastend für die Linde-Aktie beurteilen Händler, dass die EU-Kommission die Prüfung der Fusion mit Praxair unterbrochen hat. Die Kommission wartet auf weitere Unterlagen zur Fusion. Diese wird damit immer mehr zu einem Rennen gegen die Zeit. Die beiden Unternehmen streben die Fusion weiterhin für die zweite Jahreshälfte an. Der Kurs fällt um 1,4 Prozent.

In der dritten Reihe geben Borussia Dortmund mit dem Ausscheiden aus der Europaliga um 3 Prozent nach. Allerdings war der Kurs schon nach der Hinspielniederlage gegen Salzburg deutlich gefallen. Bei den Umstufungen stehen erneut Adidas im Blick. Goldman Sachs hat das Kursziel auf 225 von 215 Euro erhöht. Der Kurs steigt um 0,7 Prozent. Und Jefferies hat sich positiv zu den Versorgerwerten RWE und Eon geäußert. Während Eon um 0,6 Prozent zulegen, notieren RWE kaum verändert.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.425,59 0,34 11,46 -2,24 Stoxx-50 3.008,83 0,41 12,43 -5,32 DAX 12.406,73 0,50 61,17 -3,96 MDAX 25.859,73 0,14 36,24 -1,30 TecDAX 2.705,22 0,29 7,71 6,97 SDAX 12.238,92 -0,04 -4,29 2,96 FTSE 7.159,62 0,28 19,86 -7,13 CAC 5.274,74 0,14 7,48 -0,71 Bund-Future 158,19 0,07 -0,65 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 7:46 Uhr Do, 17.15 Uhr % YTD EUR/USD 1,2316 +0,08% 1,2318 1,2323 +2,5% EUR/JPY 130,31 -0,38% 130,46 130,71 -3,7% EUR/CHF 1,1698 -0,10% 1,1697 1,1703 -0,1% EUR/GBP 0,8819 -0,13% 0,8832 1,1318 -0,8% USD/JPY 105,80 -0,46% 105,91 106,07 -6,1% GBP/USD 1,3966 +0,20% 1,3947 1,3947 +3,4% Bitcoin BTC/USD 8.263,30 -1,1% 8.282,14 8.118,80 -39,5% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 61,25 61,19 +0,1% 0,06 +1,4% Brent/ICE 65,16 65,12 +0,1% 0,04 -1,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.318,46 1.316,31 +0,2% +2,15 +1,2% Silber (Spot) 16,46 16,40 +0,3% +0,05 -2,8% Platin (Spot) 955,50 954,75 +0,1% +0,75 +2,8% Kupfer-Future 3,12 3,12 +0,3% +0,01 -5,6% ===

