FRANKFURT (Dow Jones)--Nach einem verspäteten Start in den Tag handelt der Bund-Future am Freitagvormittag im Plus. Damit hält die Aufwärtsbewegung der letzten Tage weiter an. Die Suche nach Sicherheit wie auch die langsam spürbare Verknappung sind die aktuellen Treiber. Schätzungen von EZB-Direktoriumsmitglied Coeure zufolge beträgt der Streubesitz bei Bundesanleihen mittlerweile weniger als 10 Prozent. Bereits kleine Umschichtungen können damit bereits zu größeren Kursausschlägen bei den Bundesanleihen führen.

Der Juni-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 14 Ticks auf 158,26 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 158,29 Prozent und das -tief bei 158,2 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 22.513 Kontrakte. Der BOBL-Futures gewinnt zwei Ticks auf 130,7 Prozent.

March 16, 2018 05:01 ET (09:01 GMT)

