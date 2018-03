Stadtlohn - Der EUR notierte gestern morgen bei 1,2370/1,2385 USD, so die Experten von "day-trading-live.de". Der EUR habe gestern zunächst sein TH ausgebildet und sei dann sukzessive zurückgefallen. Es sei im Handelsverlauf zu keinen nennenswerten Erholungen gekommen. Zwar sei bei 1,2320 USD zunächst eine kleine Stabilisierung gelungen, am Abend sei es dann an die 1,2300 USD gegangen.

