Adidas-Calls mit 141%-Chance bei Fortsetzung der Rally

Der kräftige Gewinnanstieg, die Anhebung der Dividende und das massive Aktienrückkaufprogramm ließ den Kurs der Adidas-Aktie (ISIN: DE000A1EWWW0) am 14.3.18 auf Schlusskursbasis um mehr als 9 Prozent auf 188,75 Euro nach oben schnellen. Wegen der anhaltend positiven Nachrichtenlage setzte sich der Kursanstieg - wenn auch in vermindertem Tempo - auch in den darauf folgenden Tagen fort.

Die jüngsten, durchwegs positiven Analystenkommentare, in denen die Adidas-Aktie mit Kurszielen von bis zu 243 Euro zum Kauf empfohlen wird, könnten dem Aktienkurs auch in Zukunft Unterstützung verleihen. Für Anleger mit der Markteinschätzung, dass die Adidas-Aktie in den nächsten zwei Monaten auf ihrem Weg zu den ambitionierten Kurszielen zumindest auf 205 Euro steigen wird, könnte die Investition in Long-Hebelprodukte interessant sein.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 190 Euro

Der HVB-Call-Optionsschein auf die Adidas-Aktie mit Basispreis bei 190 Euro, Bewertungstag 13.6.18, BV 0,1, ISIN: DE000HU9ET44, wurde beim Aktienkurs von 193,25 Euro mit 1,00 - 1,01 Euro gehandelt.

Kann die Adidas-Aktie in spätestens zwei Monaten auf 205 Euro zulegen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 1,56 Euro (+55 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 185,1995 Euro

Der DZ Bank-Open End Turbo-Call auf die Adidas-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 185,1995 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000DD5SKS3, wurde beim Aktienkurs von 193,25 Euro mit 0,81 - 0,82 Euro taxiert.

Gelingt der Adidas-Aktie in den nächsten Wochen der Anstieg auf die Marke von 205 Euro, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 1,98 Euro (+141 Prozent) erhöhen.

Faktor-Long-Zertifikate

Mit Faktor-Long-Zertifikaten können Anleger mit täglich angepasster Hebelwirkung an den Kursänderungen der Adidas-Aktie teilhaben.

Während das Morgan Stanley Faktor-Long-Zertifikat, ISIN: DE000MF1EWE4, die Kursbewegungen der Aktie mit 5-facher Hebelwirkung abbildet, verfügt das Morgan Stanley-Faktor-Long-Zertifikat, ISIN: DE000MF1EWH7, sogar über einen Hebel von 10.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Adidas-Aktien oder von Hebelprodukten auf Adidas-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de