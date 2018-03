Evotec verhandelt exklusiv mit dem französischen Pharmariesen Sanofi. Thema der Gespräche ist der Aufbau einer Plattform zur Erforschung und Entwicklung von Medikamenten gegen Infektionskrankheiten. Zur Unterstützung der Plattform soll Sanofi den Planungen zufolge sein Portfolio an Forschungs- und Entwicklungsprojekten in der frühen Phase und ein Expertenteam von über einhundert Mitarbeitern im Bereich der Infektionskrankheiten an Evotec transferieren. Evotec würde nach eigenen Angaben eine einmalige Vorabzahlung von 60 Millionen Euro und eine signifikante langfristige finanzielle Unterstützung erhalten, um die Entwicklung eines Portfolios zu gewährleisten und Sanofi würde bestimmte Optionsrechte an der Entwicklung, Herstellung und Kommerzialisierung der Projekte behalten.

Befreiungsschlag gelungen

Technisch gesehen sieht es wieder gut bei der Evotec-Aktie aus. Mit dem Anstieg zuletzt über den kritischen Bereich um 15 Euro gelang den Notierungen ein Befreiungsschlag. Infolgedessen erreichen sie ein Hoch bei 16,70 Euro, blieben allerdings noch knapp unter dem Hoch von Ende Januar bei 16,92 Euro. Sollte es der Aktie gelingen, im nächsten Schritt diesen Bereich zu überwinden, könnte sich ein folgender Anstieg bis ...

