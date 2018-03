Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für LafargeHolcim nach einer Investorenveranstaltung infolge der neuen Strategie von 66 auf 68 Franken angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Baustoffkonzern sei bereit für die nächste Phase seiner Entwicklung, schrieb Analyst Phil Roseberg in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die attraktive Aufstellung, das Wirtschaftswachstum in den Endmärkten, eine bessere Entwicklung der Nicht-Zement-Aktivitäten und sinkende Verwaltungskosten sorgten für reichlich Potenzial./mis/ag Datum der Analyse: 16.03.2018

ISIN: CH0012214059