DAX - Offener Schlagabtausch (Deutsche Bank Morning Daily) Tendenz: Seitwärts /Abwärts Rückblick: Ausgehend von der Unterstützung bei 12.232 Punkten setzte der DAX seine Erholung im gestrigen Handel zunächst fort, scheiterte jedoch am Vormittag an der Hürde bei 12.328 Punkten. Erst ein zweiter erfolgreicher Test der 12.232 Punkte-Marke legte den Grundstein für den Ausbruch über die Hürde. Bis in den späten Handel zog der Index in einer volatilen Aufwärtsbewegung in Richtung der 12.400 Punkte-Marke an. Die bärischen Vorgaben des steilen Abverkaufs vom Dienstag wurden damit jedoch noch nicht beseitigt. Charttechnischer Ausblick (Stand: 8:35 Uhr): Um die Aufwärtstendenz des gestrigen Handels fortsetzen zu...

