BANB SW - Bachem erhöht 2017 Umsatz, Gewinn und die Dividende, Bachem 2017: Dividende 2,75 CHF (VJ 2,50 CHF) UNA NA - Unilever gibt den Firmensitz in London auf. Damit zieht der britisch-niederländische Konsumgüterriese die Konsequenz aus dem Brexit-Votum. Die jahrzehntelange Doppelstruktur mit zwei rechtlich eigenständigen Unternehmen in beiden Ländern wird aufgelöst. Für die britische Regierung ist die Entscheidung eine herbe Niederlage. (HB S. 20/FAZ S. 17) SIE - Siemens sammelt 4,2 Mrd Euro mit Healthineers-IPO ein SHL - Siemens Healthineers IPO Priced at €28/Shr FRA - FRAPORT SIEHT GJ EBIT VON ETWA €690 MIO BIS €720 MIO SOW - Software AG schlägt 0,65€ Dividende vor, entspricht BDVD-Schätz. SFQ -...

