Mehr Mut zum Risiko zeigten Investoren an den europäischen Börsen am gestrigen Handelstag und die wichtigsten Indices konnten höher schliessen. Gute Konjunkturdaten aus den USA sowie die Ernennung von Larry Kudlow zum obersten Wirtschaftsberater des US-Präsidenten lockten Anleger aus der Reserve. Kudlow gilt als ein Verfechter des freien Handels und hatte sich zuletzt mehrfach gegen Strafzölle ausgesprochen. Aus Branchensicht waren es vor allem die Versicherungsunternehmen, die zulegen konnten, insgesamt konnte der Sektor ein Plus von 1,6% erzielen. Vor allem die guten Ergebnisse von Generali halfen hier, das italienische Unternehmen verteuerte sich um 2,5%. Old Mutual gab bekannt, dass die Restrukturierungspläne erfolgreich umgesetzt werden können und...

Den vollständigen Artikel lesen ...