Frankfurt (ots) - Die Digitalisierung beschäftigt uns alle. Unternehmen stehen vor besonderen Herausforderungen: Spaltet die Digitalisierung die Belegschaft in Jung und Alt?



Gemeinsam im Takt zu tanzen, wenn einer gemütliche Walzerrunden dreht und die andere zu elektronischen Beasts shuffled, ist nämlich nicht einfach, wenn nicht sogar unmöglich. Jung und Alt stellen sich so oder so ähnlich aber die digitale Zusammenarbeit in Zukunft vor. "Die Alten kommen doch da einfach nicht mehr mit!" sagen die Jungen und werfen der älteren Belegschaft digitalen Analphabetismus vor. Und die Älteren! Die stimmen zu!



Aber stimmt das auch? Oder ist ein Umdenken und Schranken abbauen alles, was nötig ist, um der Herausforderung gemeinsam zu begegnen? Darüber wollen wir diskutieren und laden Sie herzlich zum 8. Demografiekongress "Miteinander innovativ - Generationen im Takt" am 22. März in die IHK Frankfurt ein.



Nach der Eröffnungsrede der stv. Präsidentin der IHK Frankfurt am Main, Karen Hoyndorf, erwartet sie der Keynotsprecher Frank Schomburg, Mitbegründer und Gesellschafter der nextpractice GmbH. Gemeinsam mit dem Psychologen Prof. Dr. Peter Kruse hat er sieben Wertewelten der Arbeit entwickelt. In seinem Vortrag bereisen wir jede von ihnen und schauen uns die Bewohner in Bezug auf ihre digitalen Kompetenzen ganz genau an.



Anschließend diskutieren



Detlef Lamm, Vorstandsvorsitzender der AOK Hessen, Prof. Dr. Andreas Klocke, Forschungszentrum Demografischer Wandel an der FRAU-UAS, Annette Pascoe, Geschäftsführerin der Firma Pascoe Naturmedizin und Dr. Max Neufeind, Bundesministerium für Arbeit und Soziales im Bistrotalk wie es Unternehmen gelingen kann, Generationenbilder aufzubrechen und wechselseitiges Lernen zu fördern.



Nach einer kurzen Kaffeepause haben Sie Gelegenheit, eines von fünf Foren zu besuchen:



- Zukunft der Arbeit: Innovativ, agil und altersstabil - Metropolregion: Fläche für Alle! - KMU: Vom wechselseitigen Lernen und Lehren - Gesundheit: Gesunde Führung im Takt - BerufundFamilie: Dreiklang der Vereinbarkeit



Bei einem abschließenden Get-Together stehen Ihnen zahlreiche Ansprechpartner für persönliche Gespräche gerne zur Verfügung.



Sollten Sie Interviews vor oder nach unserer Veranstaltung führen wollen, bitten wir Sie, uns zu informieren.



Wann und wo? 22. März 2018 Von 14.15 bis 19.00 Uhr Industrie- und Handelskammer Frankfurt am Main Börsenplatz 4 60313 Frankfurt



Sie finden das ausführliche Programm auf der Website des Demografienetzwerks FrankfurtRheinMain unter www.demografienetzwerk-frm.de



OTS: Demografienetzwerk FrankfurtRheinMain newsroom: http://www.presseportal.de/nr/103652 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_103652.rss2



Pressekontakt: Silke Catón Mandelkern Marketing & Kommunikation GmbH Telefon 069 - 71 67 580 - 25 Mail s.caton@mandelkern.de