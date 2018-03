Lange Zeit waren die USA den Europäern weit voraus. Insbesondere negative Produktionslücken, wie sie unter anderem in Spanien und Italien zu sehen waren, drückten das Wachstum in Europa. Doch nun scheint eine Wende in Sicht - eine straffere Geldpolitik, höhere Lohnzuwächse und ein stärkerer Dollar, werden die Rentabilität der US-Unternehmen belasten und den Weg für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...