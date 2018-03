FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 16.03.2018 - 11.00 am



- DEUTSCHE BANK REMAINS 'UNDERWEIGHT' EUROPEAN VALUE VS GROWTH - DEUTSCHE BANK TURNED 'UNDERWEIGHT' EUROPEAN SMALL CAPS VS LARGE CAPS



- BARCLAYS RAISES RSA INSURANCE PRICE TARGET TO 684 (669) PENCE - 'OVERWEIGHT' - DEUTSCHE BANK CUTS INMARSAT PRICE TARGET TO 575 (850) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES OLD MUTUAL PRICE TARGET TO 270 (260) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS AVEVA GROUP PRICE TARGET TO 2250 (2800) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES SPIRAX-SARCO PRICE TARGET TO 6000 (5900) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS PZ CUSSONS PRICE TARGET TO 260 (310) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS TALK TALK TELECOM PRICE TARGET TO 100 (120) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES CINEWORLD GROUP PRICE TARGET TO 310 (300) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES SPIRAX-SARCO PRICE TARGET TO 5700 (5500) PENCE - 'NEUTRAL' - LIBERUM CUTS MITIE GROUP PRICE TARGET TO 240 (270) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RAISES SPIRENT PRICE TARGET TO 144 (134) PENCE - 'BUY' - MORGAN STANLEY RAISES GREENE KING TO 'OVERWEIGHT' ('EQUAL-W.') TARGET 640(610)P - RBC CAPITAL CUTS JOHN LAING PRICE TARGET TO 290 (330) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES FEVERTREE DRINKS TO 'OUTPERFORM' ('SECTOR P.') - TARGET 3300 (2350)P - RPT/RBC CAPITAL RAISES SPIRAX-SARCO PT TO 6500 (6200) PENCE - 'OUTPERFORM' - SOCGEN RAISES NEX GROUP TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 940 (650) PENCE - UBS CUTS MORRISON SUPERMARKETS PRICE TARGET TO 225 (230) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS CUTS RESTAURANT GROUP PRICE TARGET TO 235 (250) PENCE - 'SELL' - UBS RAISES CLOSE BROTHERS PRICE TARGET TO 1570 (1520) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES SAVILLS PRICE TARGET TO 1075 (1040) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES SPIRAX-SARCO PRICE TARGET TO 5900 (5600) PENCE - 'NEUTRAL'



