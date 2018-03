Unterföhring (ots) - Rekordwert am Vormittag: Das "SAT.1-Frühstücksfernsehen" holte am Donnerstag sensationelle 21,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern. So herausragend lief es zuletzt am 19. August 2011. Moderiert wurde die Sendung gestern von Marlene Lufen und Daniel Boschmann.



