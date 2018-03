Das UOB Group Analystenteam erklärt, dass die 0,7885 überwunden werden muss, damit der Abwärtsdruck nachlässt. AUD/USD technische Analyse "Der starke Kursrückgang am gestrigen Tag kam unerwartet und so verlor der AUD -1,02 %, was dem größten der Tagesverlust seit Anfang Februar entspricht. Wir rechneten mit einer stärkeren Erholung zur 0,7940, aber ...

Den vollständigen Artikel lesen ...