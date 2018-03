Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Anstieg der Arbeitskosten im Euroraum hat sich weiter verlangsamt. Laut Eurostat lag der nominale Arbeitskostenindex im vierten Quartal 2017 um 1,5 Prozent über dem Niveau des Vorjahresquartals. Im dritten Quartal waren es 1,6 Prozent gewesen und im zweiten Quartal 1,9 Prozent. Dahinter stand ein Anstieg der Lohnkosten um 1,7 (zuvor: 1,6) Prozent und ein Anstieg der Lohnnebenkosten um 1,0 (1,5) Prozent.

Am schwächsten war der jährliche Anstieg der Arbeitskosten in der Industrie (1,3 Prozent). In der Bauwirtschaft waren es 2,1 Prozent und im Dienstleistungssektor 1,9 Prozent.

In Deutschland stiegen die Arbeitskosten auf Jahressicht um 1,5 (2,2) Prozent und in Frankreich um 1,6 (2,0) Prozent, während sie in Italien um 0,4 (plus 1,1) Prozent sanken.

March 16, 2018

