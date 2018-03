Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Preisdruck in der Eurozone ist im Februar niedriger gewesen als bisher angenommen. Wie Eurostat in zweiter Veröffentlichung mitteilte, lag der Harmonisierte Verbraucherpreisindex um nur 1,1 (Januar: 1,3) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. In erster Veröffentlichung war eine Inflationsrate von 1,2 Prozent gemeldet worden. Die Inflation im Euroraum ist seit Dezember 2017 rückläufig. der monatliche Preisanstieg von 0,2 Prozent wurde bestätigt.

Die so genannte Kernteuerung, die die Preise von Energie, Nahrungsmitteln, Alkohol und Tabak ausklammert, verharrte wie in erster Veröffentlichung gemeldet bei 1,0 Prozent. Gegenüber dem Vormonat stiegen die Kernverbraucherpreise um 0,4 Prozent.

Die Abwärtsrevision der Inflationsrate ist eine schlechte Nachricht für die Europäische Zentralbank (EZB). Sie erreicht ihr Inflationsziel von knapp 2 Prozent schon seit Jahren nicht mehr - nach den aktuellen EZB-Prognosen dürfte sie dem Ziel erst wieder 2020 nahe kommen.

Derzeit kaufen die Zentralbanken des Eurosystems monatlich Anleihen für 30 Milliarden Euro. Außerdem erhebt die EZB einen Zins von 0,40 Prozent auf Überschusseinlagen von Geschäftsbanken.

Allerdings stößt die EZB mit ihrem Ankaufprogramm an selbst gesteckte Grenzen, weshalb Beobachter mit einer Einstellung des Programms zumindest in seiner jetzigen Form zum Jahresende rechnen. Anhaltend niedrige Inflationsraten könnten eine Normalisierung der Geldpolitik verkomplizieren und weiter verzögern.

