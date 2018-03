Am Tag des Hexensabbat hält sich der deutsche Aktienmarkt solide im Plus. Zeitweise konnte er sogar die Marke von 12.400 Punkten überwinden. Die Anleger sind gespalten: Auf der einen Seite verunsichert Donald Trump mit seiner Politik, auf der anderen Seite weicht langsam die Angst vor vier Zinsanhebungen in den USA. Auch die Experten sind geteilter Auffassung, wie es mit dem DAX weitergeht.

