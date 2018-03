Wallisellen - NetApp, (NASDAQ: NTAP), einer der führenden Spezialisten für Datenmanagement in der Hybrid Cloud, hat sein neues Beratungsangebot Cloud Value Management (CVM) vorgestellt. Es unterstützt Unternehmen, das Potenzial der Cloud voll auszuschöpfen und geht dabei - als erstes Beratungsangebot seiner Art - über den reinen Verkauf verschiedener Cloud-Services hinaus. Stattdessen bereitet es Unternehmen ganzheitlich auf die Nutzung der Cloud vor. Dazu wird im Rahmen des Angebots eine umfassende Analyse aller Anforderungen vorgenommen und eine klare strategische Roadmap entwickelt. Mit dem neuen Angebot unterstreicht NetApp sein Ziel, das gesamte Spektrum an Daten-Services für die Hybrid Cloud bereitzustellen und Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre digitale Transformation zu beschleunigen.

NetApp arbeitet bei der Bereitstellung des neuen Angebots, dem Cloud Value Management (CVM), mit zwei führenden Partnern zusammen - mit Minet Technologies, einem Anbieter innovativer Beschaffungslösungen, und mit der Anwaltskanzlei Heymann & Partner, die sich auf Beratung im Bereich Technologie spezialisiert hat. Im ersten Schritt wird das Beratungsangebot zunächst in Europa eingeführt, und zwar in Frankreich, Deutschland, England, den Niederlanden, den skandinavischen Ländern und der Schweiz.

Das Angebot umfasst zwei wesentliche Bestandteile:

Workshop "Engaging with the Cloud": Während dieses dreitägigen interaktiven und interdisziplinären Workshops gewinnen Kunden einen umfassenden Überblick über die technischen, rechtlichen und geschäftlichen Aspekte der Hybrid-Cloud-Umgebung. Ziel ist dabei außerdem, die Grenzen zwischen den einzelnen Geschäftsbereichen im Unternehmen zu überwinden. So können alle Beteiligten ein gemeinsames Verständnis für die wesentlichen Herausforderungen, vor denen das Unternehmen steht, entwickeln.

Workshop "Hybrid Cloud Readiness Service": In diesem zweiten Workshop erarbeiten Unternehmen, wie die Cloud zu ihren individuellen Geschäftszielen beitragen kann. Dazu wird eine fallspezifische Analyse von den Prozessen und dem Potenzial des Kunden vorgenommen. Mithilfe dieser faktenbasierten Analyse können Unternehmen ...

