Die R-LOGITECH S.A.R.L, eine Schwestergesellschaft der Metalcorp Group B.V., wagt sich ab heute (16. März 2018) mit ihrer ersten Unternehmensanleihe (A19WVN) auf den deutschen Kapitalmarkt. Auch Privatanleger können bei einer Stückelung von 1.000 € an dem Anleihen-Angebot partizipieren. Die Anleihe hat ein Gesamtvolumen von bis zu 25 Millionen Euro und ist mit einem jährlichen Zinskupon in Höhe von 8,5 % ausgestattet. Die Anleihen Finder Redaktion hat mit dem Geschäftsführer, Fabrice Viguier, über die Anleihe und das Unternehmen gesprochen.

Anleihen Finder: Sehr geehrter Herr Viguier, die R-LOGITECH ist am deutschen Kapitalmarkt noch nicht allzu bekannt? Womit erzielt das Unternehmen seine Erträge?

Fabrice Viguier: Wir bieten strategische Logistik- und Technologiedienstleistungen für Warenströme - in einem sehr internationalen Umfeld und mit einer ganz besonderen Kompetenz auf dem afrikanischen Kontinent.

Anleihen Finder: Was genau können sich potenzielle Investoren darunter und unter Ihrer internationalen Aufstellung vorstellen?Fabrice Viguier: Konkret bewirtschaften wir beispielsweise Fracht-Terminals in Airports und Häfen und wickeln hier für Global-Player und Blue-Chip-Kunden deren Warenströme ab, bevorzugt aus Afrika heraus und auch nach Afrika hinein.Wir sind mit über 1.400 Mitarbeitern an Standorten in 22 Ländern vertreten. Unsere Kunden sind in der Regel europäische oder amerikanische Rohstoff- und Energie-Unternehmen, für die wir deren Warenströme von und nach Afrika managen. Deshalb verfügen wir über 4 Standorte in Europa sowie Aktivitäten in 16 afrikanischen Ländern, die durch Präsenzen in 2 asiatischen Ländern abgerundet werden."Für unser Geschäft ist es nicht maßgeblich wie sich die Rohstoffpreise entwickeln, sondern wie sich das Warenvolumen entwickelt"

Anleihen Finder: Welchen Einfluss können die schwankenden Rohstoffpreise auf Ihr Geschäft haben? Und warum ist Afrika so interessant für Sie?

Fabrice Viguier: Für unser Geschäft ist es nicht maßgeblich wie sich die Rohstoffpreise entwickeln, sondern wie sich das Warenvolumen von, nach und in Afrika entwickelt. Dafür ist das allgemeine Wirtschaftswachstum ein sehr guter Indikator. Von 2001 bis 2016 wuchs die afrikanische Wirtschaft jährlich um über 4 % und damit deutlich stärker als Europa oder Amerika. Konjunkturexperten ...

