Bonn - Vor dem Hintergrund der anhaltenden Unsicherheit hinsichtlich eines möglichen Handelskriegs gaben die Renditen am deutschen Rentenmarkt gestern weiter nach, so die Analysten von Postbank Research.10- und 5-jährige Bundesanleihen hätten mit 0,58% (-2 Basispunkte) sowie -0,03% (-1 Basispunkt) unterhalb ihrer jeweiligen Vortagsniveaus rentiert. Die Nachfrage nach als sicher geltenden Bunds sei dabei zusätzlich durch den aufkommenden Russland-Konflikt unterstützt worden. Hingegen habe die 2-jährige Bundrendite bei -0,57% verharrt. Am US-Rentenmarkt sei die Rendite 10-jähriger Treasuries angesichts positiv bewerteter Konjunkturdaten um einen Basispunkt auf 2,82% geklettert. (16.03.2018/alc/a/a)

