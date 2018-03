Stuttgart - Auf Interesse bei unseren Anlegern stieß in dieser Woche eine zehnjährige Staatsanleihe (ISIN NL0012818504/ WKN A19XZC), die die Niederlande im Volumen von 5,84 Milliarden Euro emittiert haben, so die Börse Stuttgart.Der Kupon des am 15. Juli 2028 endfälligen Bonds betrage 0,750 Prozent - und liege damit leicht über der zehnjährigen deutschen Bundesanleihe. Die nächste Zinszahlung erfolge zum 30. Juli. Aktuell notiere das Wertpapier pari, das heiße: Der Nennwert stimme mit dem Kurs überein. Die drei großen US-Ratingagenturen Moody's, Fitch und Stand & Poor würden die Kreditwürdigkeit der Niederlande jeweils mit einem Triple-A benoten - das sei die Bestnote. (Ausgabe 10 vom 16.03.2018) (16.03.2018/alc/n/a)

