Liebe Leser,

Daimler hat zuletzt eine etwas schwächere Phase gehabt. Die Diskussionen in der Branche um das Verbot von Dieselfahrzeugen sowie die möglichen Handelsbeschränkungen aus den USA beherrschen derzeit das Geschehen. Dennoch konnte die Aktie am Donnerstag erneut ein wichtiges positives Zeichen setzen. Nun sieht es so aus, als könne der Wert den raschen Turnaround in einen klaren Aufwärtstrend wieder schaffen. Im Einzelnen: Exakt auf Höhe des aktuellen Kursniveaus hatten Chartanalysten ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...