Liebe Leser,

Volkswagen hat schon wieder zulegen können. Am Donnerstag bestätigte die Aktie, was wir an dieser Stelle aus charttechnischer Sicht bereits angekündigt hatten. Das Unternehmen ist dabei, in einen starken Aufwärtstrend einzutreten und kann sogar Kursgewinne von 20 % und mehr schaffen. Im Einzelnen: Es ging um gut 2 % nach oben. Dies bestätigte wiederum die momentane Erholungsphase. Die Untergrenze von 150 Euro ist zuletzt klar verteidigt worden. Dies gilt als starkes und trendbestätigendes ... (Frank Holbaum)

